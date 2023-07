Edición especial: el campeón Ricardo Rondón regresa a la cocina de “El Gran Chef Famosos”

Ricardo Rondón, el campeón de la primera temporada de El Gran Chef Famosos, regresa este sábado 8 de julio a la cocina más querida de la televisión peruana. El participante, que conquistó los corazones de los televidentes, será la figura principal de la noche de sentencia y presentará en exclusiva su libro de coaching “¿Cómo sobrevivir a El Gran Chef y ganar en el intento?”

“El Gran Chef es el formato insignia de una nueva televisión empática y divertida. Cada uno de los participantes vence sus propios miedos ante lo desconocido y frente a millones de televidentes. El Gran chef y la familia peruana son ahora dos latidos en un solo corazón… Tolón, Tolón”, comentó Ricardo Rondón.

El reconocido periodista se convirtió en uno de los competidores favoritos de las familias peruanas por protagonizar divertidos momentos, que incluso lo llevaron a cortarse los dedos y quemarse en plena competencia. Pese a ello, salió victorioso de la primera entrega con la preciada olla de oro en mano.

“El Gran chef me reconcilió con mis vacíos, mi familia. Me convirtió en una mejor persona, un mejor papá, pero sobre todo a conocer y recibir el cariño de personas que me dijeron Rondón Tolón Tolón, no estás solo… Me siento ahora el más rico de los hombres pobres”, agregó respecto a su paso por el reality.

¿Qué sorpresas traerá el regreso de Ricardo Rondón?

Para alegría de todo el público peruano, Rondón regresará al reality de cocina para someter a cada uno de los participantes sentenciados: Mr. Peet, Mauricio Mesones, Katia Palma, Ale Fuller y Natalia Salas en extremos retos culinarios que pondrá a prueba su permanencia dentro de la competencia.

“Mi regreso se sintió como una explosión de emociones porque pude revivir momentos inolvidables como el primer día que llegué a la estación, momentos de tensión frente al jurado y una final de infarto frente a la maravillosa Karina Calmet”, concluyó Ricardo Rondón.

De esta manera se vivirá este imperdible episodio de El Gran Chef Famosos, que protagonizará Ricardo Rondón junto a los participantes en capilla ¿El campeón encenderá la estufa para preparar algo en noche de sentencia? Descúbrelo este sábado 8 de julio desde las 8:30 p.m. Y no te pierdas los próximos episodios de lunes a viernes desde las 8:00 p.m.