“Después no me envíes WhatsApps”: Katia Palma sobrepasada de celos ante secreteos de Giacomo y Natalia en El Gran Chef Famosos

Empezó el primer plato de la noche. Los participantes corren a la despensa para poder elegir los ingredientes para su Cau cau de mariscos. Natalia Salas, Mr. Peet, Jesús Neyra y Katia Palma están a un solo paso de salvarse o ir directo a Noche de Eliminación.

Los jurados pasaron por las estaciones de cada uno de los competidores para darles tips sobre su preparación. Mientras que Nelly Rossinelli se acercó a Mr. Peet, Giacomo fue con Natalia Salas para brindarle alguno de sus consejos culinarios. Él le dio un tip y le dijo que solo se lo diría a ella.

Esto no fue del agrado de Katia Palma. La comediante apareció frente a pantallas con los brazos cruzados y se dirigió a Natalia Salas, a quien le recordó que era una mujer casada. Por otro lado, le señaló a Giacomo que lo está viendo. “Después no me llames ni me mandes Whatsapp”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva y Antonio Pavón han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy fue eliminado en la primera parte de la segunda temporada; sin embargo, decidió renunciar a la competición en pleno repechaje. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, tuvieron la posibilidad de regresar gracias al repechaje.