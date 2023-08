“Dentro de esta desgracia hay sabor”: Nelly fue amable con el plato del ‘Loco’ Wagner en El Gran Chef Famosos

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, los participantes no la tuvieron nada fácil. El segundo plato que pidió el jurado fue un fricasé de pollo y el ‘Loco’ Wagner no sabía cómo prepararlo. Por eso, al momento de calificarlo, los jueces tuvieron sentimientos encontrados.

Sobre el playo del ‘Loco’, Nelly Rossinelli aseguró que “dentro de esta desgracia hay sabor”. “Acabo de probarlo y se acerca al sabor del fricasé. Pero viendo esta presentación, el pollo crudo, la liga, desanima comerlo ‘loquito’”, agregó la jurado.

Por su parte, Giacomo Bocchio señaló que el fricasé de pollo del ‘Loco’ Wagner tenía trabajo, pero no se completó correctamente. “Qué pena que te esfuerces y no puedas ver los frutos de tu trabajo por no hacer caso y no seguir las indicaciones”, sentenció el chef.

Cabe recordar que Josi Martínez, Milene Vázquez, ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz y Santi Lesmes se enfrentaron este martes en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para definir quiénes serán los tres participantes que pasarán a Noche de Sentencia. Al final, el esfuerzo no fue suficiente para ‘Loco’ Wagner, Milene y Santi.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’.