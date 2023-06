De nuevo Mr. Soberbio: “No quiero dupla porque nadie de El Gran Chef Famosos debe sentirse tan ganador como yo”

Sigue la soberbia. Mr Peet, participante de El Gran Chef Famosos, confesó a Peláez que para el segundo plato no quiere compañero.

Peláez se acercó a la estación de Peter Arévalo para preguntarle con quién le gustaría hacer pareja, Mr Peet fue tajante: “Voy ha decirlo y que no se ofenda nadie pero me gustaría estar solo. Desde ahora le advierto al jurado, no quiero compartir con nadie mi gloria. Por favor, permítanme competir solo para el segundo reto. Estoy seguro que voy a ganar”.

Desde el confesionario, el periodista agregó: “No quiero que alguien a mi lado se sienta tan ganador como yo”.

Mónica Torres estuvo en total desacuerdo con sus palabras, a tal punto que recordó que Peter llegó diciendo que era un trome en la cocina y hasta el momento, siempre es sentenciado.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.