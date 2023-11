“Creo que has llegado acá porque nos equivocamos”: Masías tuvo dura crítica para Fiorella Cayo en El Gran Chef Famosos

Duro momento en El Gran Chef Famosos. Luego de preparar Guiso de trigo con queso, los jurados pasaron por la estación de Fiorella Cayo para verificar su preparación. Sin embargo, la actriz no había cumplido con el encargo y entregó solo un plato y estaba crudo.

Ni bien llegaron los jurados, Fiorella les pidió perdón: “Les quiero pedir disculpas, porque no llegué, la quinua está cruda”. Los jurados le dieron comentarios de igual manera. “El huevo lo veo bien, pero la quinua está cruda… lo veo desde acá”, señaló Giacomo.

“Creo que me he relajado con los tiempos, me he sentido muy segura de mí y obviamente me faltó tiempo…”, se justificó. Por su parte, Masías fue él más crítico de los jurados con sus comentarios. “No sé ni qué te ha pasado. Tampoco me importa mucho. No es la primera vez que tienes una pésima gestión del tiempo. Creo que has llegado acá porque nos equivocamos”, aseveró Masías.

Este sábado 11 de noviembre, los participantes de “El Gran Chef Famosos” se enfrentaron a una noche de comida de la sierra peruana. Gino Pessaressi, Mónica Zevallos, Fiorella Cayo y Renato Rossini dejaron toda su sazón en los platillos para no caer en sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon.