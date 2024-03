“Creo en el karma”: Jota Benz asustado por dinámica del reloj en El Gran Chef Famosos

Durante el segundo plato de la noche en “El Gran Chef Famosos X2”, los participantes deberían cumplir con la dinámica del reloj. Este consiste en que uno de los integrantes de las duplas deberá cambiar de estación en sentido horario durante tres minutos y ayudar (o perjudicar) la preparación de sus rivales.

Al conocer la noticia, Jota Benz le pidió a su dupla Angie Arizaga que se quede en la estación cocinando y que él apoyaría a sus compañeros.

“Tú no te mueves. Yo no voy a sabotear a nadie, yo voy a ir a ayudar porque yo creo en el karma. Haz el bien para que et vaya bien. El que quiera venir a sabotear, bienvenido sea, igual lo espero a la salida”, dijo el modelo.

Este sábado 9 de marzo, cinco de las duplas que permanecen en la competencia culinaria de “El Gran Chef Famosos X2” se enfrentan en la cocina para evitar la temida Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.