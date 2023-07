Con amigas así: Laura Spoya recibió ayuda de Ale Fuller pero la dejó sola con ‘choque’ en El Gran Chef Famosos

Traición en El Gran Chef Famosos. Laura Spoya dejó sola a Ale Fuller en el almacén tras botar sus ingredientes al piso. La ex Miss Perú recibió ayuda de la influencer en múltiples oportunidades, no obstante, este accionar no fue recíproco.

La participante Fuller tiró, de casualidad, sus insumos al piso. “Ella que me estuvo ayudando, pero no me va a dar tiempo, si la voy a ayudar voy a perder minutos sagrados. Sorry amiga”, comentó la modelo.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.