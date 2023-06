¿Complot del jurado?: Mr. Peet asegura que jurado de El Gran Chef Famosos lo aprueba y luego lo desaprueba

Mientras preparaba Patita con maní, Mr Peet expresó sus queja en El Gran Chef Famosos, debido a que siente que lo están perjudicando.

“Cada vez que viene el jurado acá me dice, vas bien, Mr Peet, huele bien, Mr Peet. Al final, cuando termino de cocinar, falta sal, se me quema el aguadito. Ya no sé en quién confiar, hermano”, comentaba el periodista deportivo desde su estación.

¿A qué famosos veremos en el programa?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez , Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.