Claudia Berninzon al ser eliminada de El Gran Chef Famosos: “Fue una gran experiencia”

Tras haber ganado las ‘Batallas Culinarias’ y asegurar su paso al nivel 10 de la competencia, Claudia Berninzon se despidió de “El Gran Chef Famosos”. La actriz se enfrentó al ‘Flaco’ Granda y Fiorella Cayo en esta noche de eliminación; sin embargo, los nervios le jugaron en contra y no convenció al jurado con sazón.

–Aunque tu experiencia fue un poco corta, ¿cómo te sentiste de ser parte de El Gran Chef?

Me sentí muy feliz y me divertí muchísimo, aunque también me puse nerviosa y me estresé. Vi gente que no veía hace tiempo, conocí más gente linda, pero aprendí. Fue una gran experiencia.

–¿Qué enseñanzas te deja ser parte del programa?

No hay que tenerle miedo a las cosas nuevas, hay que divertirse a pesar de ser una competencia.

–¿Qué palabras le enviarías a tus compañeros que siguen en competencia?

Los admiro y felicito porque no es fácil permanecer en la competencia, parece fácil pero no es.

-¿Qué consideras que te faltó para quedarte en la competencia?

Probar y verificar que las proteínas estén bien cocidas y ricas.

–A comparación de otros programas, ¿consideras que algo en especial caracteriza a El Gran Chef Famosos?

Lo primero que puedo resaltar es el equipo técnico, decenas de personas conectadas para que todo funcione como un reloj. El ambiente es muy bonito…para mí ha sido una experiencia maravillosa.

