Christian Ysla sufre con ‘Twister’ y se arrepiente de jugarlo en El Gran Chef Famosos 4

Full diversión. Renato Rossini Jr, Christian Ysla, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Gino Pesaressi y Fiorella Cayo tuvieron que realizar divertido reto antes de realizar el primer plato de la noche en El Gran Chef Famosos. Armando Machuca los ‘obligó’ a jugar Twister.

Durante el juego, Armando Machuca le puso el picante y él mismo eligió donde van a poner el cuerpo los participantes. Sin embargo, Christian Ysla no tuvo tanta elasticidad en este reto. “Tengo 50 ya no es lo mismo. No jalo”, señaló luego de caer. El primero en perder fue Christian Ysla y la ganadora fue Fiorella Cayo.

Este jueves 19 de octubre, se vive una nueva gala en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Renato Rossini Jr, Christian Ysla, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Gino Pesaressi y Fiorella Cayo se enfrentaron en la cocina y demostraron sus mejores habilidades culinarias para evitar irse de la competencia. Esta noche tres de ellos se irán a Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos.