¿Christian Ysla es descendiente asiático? Esto fue lo que dijo en El Gran Chef Famosos

Lo dejó sorprendido. En medio de la preparación del platillo japonés, Tempura, Peláez pasó por la estación de Christian Ysla para verificar el estado de su plato. El reconocido actor le confesó cuál es su relación con el lado asiático en El Gran Chef Famosos.

“Christian, creo que en otra vida tú has sido de descendiente asiático”, le señaló José Peláez al verlo desenvolverse bien con los mariscos. Sin embargo, Ysla reveló que no tiene ninguna descendencia asiática, a comparación de su esposa. “Parece que soy medio asiático, pero saben ¿por qué me parezco? Porque mi esposa tiene descendientes asiáticos y mis amigos son japoneses”, comentó.

Este sábado 25 de noviembre, se vive la segunda noche del Nivel 11 en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Gino Pesaressi, Sergio “El Checho” Ibarra, Christian Ysla, Fiorella Cayo y Mónica Zevallos se enfrentan en un nuevamente en este nivel de exigencia culinaria y darán todo lo mejor en sus dos platos de la noche. Esta edición, los cuatro participantes deberán preparar platillos sobre la gastronomía japonesa. ¿Quién será el participante clasificado de esta noche?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. El último en irse de la competencia fue Renato Rossini, quien se despidió del jurado y de los “chefcitos”.