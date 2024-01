Christian Ysla amenazó con “destruir” a Nico Ponce por eliminar a Armando de El Gran Chef Famosos

El último jueves, Armando Machuca fue eliminado de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Por ello, su gran amigo Christian Ysla llegó a la cocina este viernes dispuesto a todo para vengar la salida de su compañero: incluso amenazó con “destruir” a Nico Ponce.

Antes de las “amenazas”, Christian abrió un poco su corazón sobre la amistad que mantiene con Armando. “Yo estoy de luto, estoy de luto. Y esto va más allá del negocio y de la platita. Me han arrancado una parte del corazón. El día de ayer fue el estreno de ‘Isla Machuca’ y en medio estreno el público se entera que Armando Machuca ya no está en el programa. La gente llorando. Se convirtió en un velorio. Me han destruido mi negocio”, aseguró.

Pero, inmediatamente después, se fue contra Nico Ponce. “Agradezco a la producción que me haya alejado del señor Nico Ponce, de Henry, porque yo hoy día no voy a parar hasta destruirlo”, aseguró el actor.

“Tengo que luchar. ¿A mí qué me importa Christian Ysla y su platita? Armando machuca se convirtió en un gran amigo mío y la verdad sí me apena que se haya ido. Mauricio Mesones también chambeó ah”, le respondió Ponce.

Este viernes 19 de enero, inició una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Ale Fuller, Christian Ysla, Tilsa Lozano, Nico Ponce y Mónica Torres se enfrentan en la cocina para evitar la temida Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva y Armando Machuca.