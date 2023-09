Christian ‘El Loco’ Wagner sobre El Gran Chef Famosos: “Se puede hacer televisión limpia y de calidad en un horario prime… Latina lo hizo”

A lo largo de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”, ‘El Loco’ Wagner se ha convertido en uno de los participantes favoritos del público peruano por las divertidas ocurrencias que protagonizó en cada episodio del reality de cocina. Sin embargo, en la última emisión se despidió del programa culinario, tras no convencer al jurado con la preparación de ‘Codornices con salsa de miel y mandarina con arroz a las finas hierbas’.

¿Qué consideras que hace especial a “El Gran Chef Famosos”?

La hermandad que se genera entre los concursantes es increíble y eso hace que la mística entre todos sea muy especial a pesar de ser todos muy distintos. Creo que, si nos metieran a todos los participantes en una olla y revolvieran el contenido, saldría un generoso y delicado arroz con mango nunca antes visto en ninguna cocina ni en ningún programa de Tv en el Perú.

¿Cómo te sentiste al participar en “El Gran Chef Famosos”?

Me divertí mucho la verdad, he conocido a gente que jamás pensé conocer, nuevos amigos y amigas que pertenecen a otras generaciones. Antes en la calle los que me pedían una foto eran básicamente personas de ‘mi promo’ ósea de mi edad, ahora muchos niños me piden fotos y eso me parece alucinante… El programa ha calado en las preferencias de los niños, y yo tengo una teoría: En pandemia uno de los planes más divertidos era cocinar en familia, esto hizo que la cocina hoy por hoy no sea ajena a los niños y niñas.

¿Qué lección de vida te deja tu paso por el reality de cocina?

No me extrañen que volveré… El reality me deja como lección que se puede hacer televisión limpia y de calidad en un horario prime y con una gran acogida” lo único que hacía falta eran las ganas de hacerlo y Latina lo hizo.

