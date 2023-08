Chotearon a Mr. Peet: José Peláez y Mauricio Mesones no quisieron probar sus galletas tras desastrosa presentación

No quisieron comer sus galletas. Luego de la penosa devolución que tuvo Mr. Peet sobre sus galletas, los famosos no quisieron probarlas. El jurado fue muy crítico con la preparación del periodista, pues señalaron que estaba muy dulce e inclusive Nelly Rossinelli le dijo “que no era una buena presentación la de esta noche“.

Mr. Peet aceptó estos ácidos comentarios de los jurados, pues recordemos que el periodista estaba guardando sus mejores armas para el segundo plato de la noche. Cuando el jurado pasó a calificar a los demás famosos, Mr. Peet se acercó a José Peláez, Mauricio Mesones y Natalia Salas. El periodista les invitó sus galletas a los participantes, pero ellos lo rechazaron, a excepción de Natalia, quien sí le recibió sus galletas.

Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez y Katia Palma han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más. Por su parte, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, sí tuvieron la posibilidad de regresar gracias a la fase de revancha.