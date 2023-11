Carolina Braedt se dejó la ‘vara’ muy alta y Giacomo Bocchio le exigió terminar plato en 50 minutos | El Gran Chef Famosos

Carolina Braedt se arrepintió de haber terminado su primer plato antes de acabarse el tiempo. Esto debido a que, en la segunda preparación de la noche en “El Gran Chef Famosos”, Giacomo Bocchio le exigió la misma velocidad.

El chef peruano la animó a terminar el rocoto relleno en 50 minutos, cuando a los demás les había dado 60 minutos. Esa situación estresó a la influencer. “Siento que me dejé la vara muy alta. Creo que hasta yo me he dejado la valla muy alta, ahora esperan que lo haga en 50 minutos”, comentó Carolina Braedt.

Este martes 7 de noviembre, se transmite el segundo capítulo de las batallas culinarias de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los participantes eliminados Renato Rossini Jr, Saskia Bernaola y ‘Checho’ Ibarra se enfrentan a los retadores Carolina Braedt, Germán Loero y Nancy Cavagnari para conseguir un cupo en la competencia de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. La primera en ser eliminada de la cuarta temporada fue Florcita Polo y la segunda en salir de la competencia fue Ximena Hoyos. La tercera eliminada fue Saskia Bernaola y el cuarto en abandonar la competencia fue Renato Rossini Jr. Mientras que, el quinto eliminado fue Renato Rossini padre. Por último, el sexto eliminado fue ‘Checho’ Ibarra.