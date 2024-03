“Cállate la boca”: Marisol explotó contra su hermana Celine por no hacerle caso | El Gran Chef Famosos

El estrés aumenta cada segundo en la cocina de “El Gran Chef Famosos X2”. Por eso, no fue sorpresa que Marisol Aguirre “explote” contra su hermana Celine por no seguir las instrucciones que le dio para pesar los ingredientes.

Para el primer plato de la noche, las duplas debían hacer churros; así que todos los insumos debían ser pesados por tratarse de un postre. Celine estaba segura de que el ‘tare’ de la balanza se debían presionar después de prenderla, pero Marisol le dijo que no era necesario. “Cállate la boca, a mí no me gritas. Te vas, tarjeta roja”, gritó Marisol.

Por ser algo terca, Celine optó por preguntarle a sus compañeros y se dio cuenta que su hermana tenía razón.

Este viernes 1 de marzo se vive la intensa Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas integradas por Marisol y Celine Aguirre; Ximena Díaz y Pancho Cavero; Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; y Austin y Steve Palao deberán dejar lo mejor de su sazón para salvarse de la Noche de Eliminación. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Qué duplas han sido eliminadas de “El Gran Chef Famosos X2”?

La primera dupla eliminada de “El Gran Chef Famosos X2” fue el integrado por las hermanas Josetty y Génnesis Hurtado. En su lugar, ingresaron Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. Aunque, ambos exintegrantes de Arena Hash también tuvieron que despedirse del programa y fueron reemplazados por los hermanos Carolina y Alonso Cano. En tanto, el la siguiente Noche de Eliminación, los Cano también abandonaron la competencia, siendo reemplazados por Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, la dupla Skándalo tampoco deleitó al jurado y fue eliminada del concurso culinario. En su reemplazo, ingresaron Angie Arizaga y Jota Benz, quienes lograron vencer la ‘maldición de los nuevos ingresos’ y eliminaron a Damián y El Toyo.