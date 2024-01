Austin y Steve Palao confirmados en El Gran Chef Famosos x2: Este es el plato que NO quisieran preparar

¡Más que preparados! Latina Televisión anunció que Austin y Steve Palao serán una de las duplas que participarán en “El Gran Chef Famosos X2”. Padre e hijo podrán a prueba todas sus habilidades culinarias con el fin de poder llevarse la ‘Olla Dorada’ a casa. Este equipo promete dar una gran pelea a los demás competidores. Sobre todo porque ya tienen planeada la estrategia que emplearán al momento de cocinar.

Austin reveló que estará a la disposición de su papá para cualquier tipo de orden, pues asegura que él tiene más experiencia en el rubro. “Siendo más objetivos, yo diría que mi papá liderará este grupo porque es el que tiene más conocimiento culinario (…) Tiene buenos platillos”, comentó. Steve no negó lo mencionado por su hijo y expresó que lo que dijo era cierto.

Además, revelaron su as bajo la manga y confesaron con qué platillo planean conquistar al jurado. Están 100% seguros de que sí les toca hacer unos tallarines la huancaína tranquilamente podrían obtener el voto a favor de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

Incluso, cuando Steve mencionó que los tallarines a la huancaína son lo que mejor le sale, Austin solo atinó a decir “Uff”. “Hace mucho que no pruebo de esos”, acotó. “Muy buenos”, respondió Steve. ¿Será este el plato fuerte de la familia Palao?

Estos son algunos platos que NO quisieran preparar en El Gran Chef Famosos x2

No es una novedad que en “El Gran Chef Famosos” pongan difíciles retos para todos los participantes. Por ello, en algunos episodios tendrán que trabajar con proteínas difíciles de manejar. Por ejemplo, cuando realizaron cuy, conejo e incluso un erizo de mar. “La verdad que nunca hemos preparado conejos, pobrecitos. No me gustaría”, comentó Steve. “Sé que la gente lo consume, pero no está dentro de nuestro menú”, añadió Austin. En ese sentido, los Palao preferirían no hacerlo. Sin embargo, de darse esta situación, no se opondrán y aceptarían cualquier tipo de desafío que se les presente en la cocina.

Por otro lado, confesaron que las preparaciones dulces podrían ser su Talón de Aquiles. Cuando se les consultó por sus habilidades en la repostería, Steve acotó, entre risas, que sólo podría defenderse con al arroz con leche. “Yo no soy mucho de dulce”, comentó Austin. Su padre estuvo de acuerdo con lo mencionado y comentó lo siguiente: “No somos muchos de postres, sería lo que más se nos dificultaría”.

La gran ventaja de Austin y Steve Palao en El Gran Chef Famosos x2

El tener un acompañante en la cocina, siempre será de mucha ayuda. Considerando que todos los participantes participarán junto a su dupla, habrá que ver qué fortalezas tienen como equipo para poder avanzar a la siguientes etapas. En ese sentido, Austin y Steve Palao tienen muy en claro cómo le sacarán ventaja a los demás competidores.

El artista sabe que la química entre dos personas dentro de la cocina puede llegar a ser crucial, por eso considera que el hecho de trabajar con su papá les da un punto a favor. “Es evidente que somos familia. Mi papá me conoce conoce y yo lo conozco a él; así que nos podemos entender hasta con las miradas”, comentó. Incluso se animó a narrar un hecho de su infancia para dar un ejemplo de cómo lo llevarían a cabo. “Yo me portaba mal y mi papá me miraba… Al toque (hacía caso)”, contó entre risas Austin.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlos en la página web de Latina Play y el app para dispositivos móviles de Latina.