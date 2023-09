“Así como me vieron, soy en la vida real”: Mauricio Mesones recordó su paso por El Gran Chef Famosos 

Mauricio Mesones formó parte de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” y se quedó con el tercer lugar del concurso detrás de Natalia Salas y Ale Fuller. Pese a que han pasado semanas desde su paso por el programa de Latina, el cantante aún recuerda con cariño su participación y confesó que sus seguidores disfrutaron de su “versión real” en la televisión.

El conocido artista tuvo su primer paso por la televisión como jurado de “La Voz Perú” de Latina y posteriormente pasó por “El Gran Chef Famosos” donde mostró su lado más gracioso. Según el ex Bareto, así es en su día a día.

“Cuando me llaman a participar de ‘El gran chef: famosos’, yo no sabía si iba a ingresar, pero después vi la oportunidad de que la gente me conozca por cómo yo era. Y es verdad: así como vieron allí, soy en la vida real”, aseguró.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera participante que abandonó la competencia fue Beatriz Martínez, la ‘Herbolaria del pueblo’. El ‘Loco’ Wagner ha sido el penúltimo eliminado del programa de cocina, siendo el cuarto famoso en salir de la competencia, mientras que Mayra Goñi fue la última en dejar el reality de cocina.