Armando Machuca regresa a Latina con El Gran Chef Famosos: “No sé nada de cocina”

El Gran Chef Famosos presentó su Tercera Temporada en una conferencia de prensa. El programa dio a conocer los doce talentos que se unirán a la cocina, quienes serán todo un reto para los jurados. Ellos deberán dar su mejor esfuerzo para permanecer en competencia.

Armando Machuca fue el segundo participante en ser presentado. El actor ya ha sido parte de algunas producciones del canal, por lo que se siente agradecido por haber sido convocado nuevamente. “Latina es mi casa. Este programa me emociona”, contó.

Cabe resaltar que Machuca fue parte de la primera temporada del programa de cocina, pues fue el refuerzo de Patricia Portocarrero. Ahora el también profesor de improvisación ingresará a la competencia como un concursante fijo, quien deberá darlo todo para no ser eliminado. “La competencia me da una adrenalina. No sé nada de cocina”, señaló el actor.

¿Dónde ver la Conferencia de prensa de El Gran Chef Famosos?

El Gran Chef Famosos brindó una conferencia de prensa por su Tercera Temporada. Si no te quieres perder todo lo que dijeron los nuevos famosos, el jurado y José Peláez en la Conferencia de prensa, puedes verlo a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube.

¿Dónde ver TODOS los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.