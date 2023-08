Armando Machuca recibió lluvia de manotazos por sacar de quicio a Mariella Zanetti en El Gran Chef Famosos

En celebración del 94 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, el jurado de “El Gran Chef Famosos” le pidió a los participantes preparar un pastel de choclo a la tacneña. Durante la elaboración del primer plato de la noche, Mariella Zanetti terminó ‘golpeando’ a Armando Machuca por sacarle ‘de quicio’.

En un primer momento, Mariella llegó a la estación de Armando para saber cómo medir los mililitros; sin embargo, el actor no sabía cómo ayudarla. “Debo ser bien tonta para ir y pedirle ayuda a Armando”, aseguró la empresaria después de golear a Machuca en la cabeza con la jarra de plástico.

Sin embargo, no quedó ahí. Armando sacó ‘de quicio’ a Mariella desde su estación. “Mariella, ¿ya lo metiste al horno?” y “Mariella, ¿la mantequilla es solo para el molde” gritó el actor a todo pulmón. La empresaria no aguantó y llegó hasta la cocina del actor para ‘golpearlo’ en la espalda con un secador. “Ya me tienes harta, ¿para qué te dan esto (la receta)? Aquí dice”, le recalcó Mariella. Al final, se amistaron con un abrazo.

En el episodio de este lunes de “El Gran Chef Famosos”, Mariella Zanetti, Armando Machuca, Mayra Goñi y Leslie Stewart se enfrentan en la cocina para salvarse de la Noche de Sentencia. Sin embargo, dos de los participantes serán sentenciados.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar y la tercera fue Beatriz Martínez, conocida como la ‘Herbolaria del pueblo’.