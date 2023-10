Aprendió de Machuca: Christian Ysla se crea TikTok antes de iniciar la cuarta temporada de El Gran Chef famosos

Aprendió de Machuca. Christian Ysla, el nuevo participante de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos, recientemente abrió su cuenta de Tiktok para deleite de sus seguidores. Anteriormente el actual finalista de la tercera temporada también se creó un Tiktok para poder incrementar fanáticos.

Ysla fue llamado para participar de la nueva temporada del exitoso concurso de cocina. Durante la conferencia de prensa donde se anunció su participación, el actor agradeció la oportunidad y contó que llega con toda la fuerza, para vencer a sus compañeros en la cocina. “Estoy contento, vengo a ganar”, afirmó.

Además, el actor le dijo a Peláez que llega al programa para que más gente lo pueda conocer. “Mucha gente ya no me conoce. Hay gente que me veía y ya se murió. Vengo a sembrar público”, señaló generando las risas del público.

Esta sería la razón por la que el Ysla ya se creó su nueva cuenta y espera ir incrementando sus fanáticos con su participación en el programa. El cómico ya cuenta con cerca de mil seguidores. Los chefcitos también le comentan en los dos videos que tiene y esperan con ansias cómo se desenvuelve en el concurso de cocina.

Finalmente, y para sorpresa de todos los chefcitos, Christian contó que llamaría a su gran amigo Machuca, quien ya conoce del formato de cocina, para que lo ayude en la competencia. “Llamaría a Armando Machuca, para que regrese en la cuarta”, indicó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿A qué famosos veremos en la cuarta temporada?

La modelo Tilsa Lozano, el conductor Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola fueron los cinco primeros famosos en ser revelados.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores. También se encuentran Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla. Ellos son los otros cinco famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional.