Apenas se despegó de la olla: Masías destruyó las tortitas de Leslie Stewart en El Gran Chef Famosos

La tensión en la cocina de “El Gran Chef Famosos” aumenta cada día y eso provoca que los participantes se pongan más nerviosos. Este lunes, le tocó el turno a Leslie Stewart, quien no logró terminar de cocinar su tortilla de choclo.

Al momento de calificar, el jurado se dio cuenta que la actriz no había cumplido con el primer plato de la noche. “Esto no es una tortilla (de choclo)”, apuntó Javier Masías quien no bastó destrozar a Stewart con palabras, sino que tuvo que mostrar en cámara que las tortillas eran una masa cruda pegada en el plato. En tanto, Nelly Rossinelly le sugirió mejorar “la vajilla y el balance de los sabores para la próxima”.

Este lunes 21 de agosto, seis de los participantes se enfrentan en la Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos”: Milene Vázquez, Mayra Goñi, Leslie Stewart, La ‘Herbolaria del pueblo’, Armando Machuca y Fátima Aguilar. Cuatro de ellos pasarán a la Noche de Eliminación, donde uno deberá abandonar la competencia de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina.