Antonio Pavón confiesa en El Gran Chef Famosos que Sheyla Rojas tenía antojo de cachangas embarazada

En la segunda noche del repechaje de El Gran Chef Famosos los participantes fueron recibidos con una temática de comida callejera. Jesús Neyra, Natalia Salas, Antonio Pavón, Junior Silva, Jimmy Santy y Mauricio Mesones deberán convencer al jurado con su sazón para poder volver a la competencia.

Como primer desafío de la jornada los concursantes tuvieron que cocinar cachangas rellenas de queso con miel. Para cumplir con las exigencias Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli los competidores presentaron cuatro porciones en 40 minutos.

Antonio Pavón confesó que conoce muy bien las cachangas ya que Sheyla Rojas, su ex pareja, solía pedirle este platillo durante su embarazo. “A Sheyla le encantaba la cachanga, entonces cuando estaba con antojos, por Antoñito, me pedía”, explicó el español. El ex torero también reveló que a su retoño “le encantan las cachangas” y que había salido igual al padre y a la madre.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.