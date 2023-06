“Algo ha quedado de tanta práctica”: Milett Figueroa intentó sacarle el lado positivo a sus siete eliminaciones en El Gran Chef Famosos

José Peláez, conductor de El Gran Chef Famosos, recriminó a los participantes, pero no contó que Milett Figueroa vea el lado positivo ante tantas sentencias..

Iniciando el programa, Peláez comentó a los participantes de El Gran Chef Famosos, indicó a los participantes que el que quede eliminado ya no volverá a la competencia y eso lo pone triste, pero aprovechó para decirles que ya no se equivoquen y presenten los platos como deben ser.

“¿Qué le costaba, señor Suárez Vértiz, presentar un pavo que no esté crudo?, ¿Qué le costaba, señor Nico Ponce, presentar un arroz que no esté duro?, ¿Qué le costaba, participante León, diferenciar el perejil del culantro?, ¿Qué le costaba, participante Figueroa, un pastel de atún que no esté líquido ni crudo? me están haciendo daño”.

Ante esto, Milett Figueroa le comenta a Peláez: “Creo que en vano no ha sido tanta práctica, algo ha quedado de práctica”, comentó. La modelo terminó viendo el lado positivo ante las constantes noches de sentencia que lleva.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.