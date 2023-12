Ale Fuller cometió grave error al servir ensalada con la mano y el jurado se negó a probarlo | El Gran Chef Famosos: La Revancha

Durante la evaluación del segundo plato de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el jurado anunció que no probaría la ensalada rusa hecha por la participante Ale Fuller. ¿La razón? Sirvió el alimento con las manos.

“El pollo sabe mucho a orégano. Es un pollo rico, pero no sabe a un pollito a la big cola al horno. La ensalada no la voy a probar porque he visto que la has servido con la mano y has estado manipulando otras cosas. No es dable que se sirva en una competencia la comida con la mano”, aseveró la jurado Nelly Rossinelli.

En tanto, Giacomo Bocchio resaltó el llamado de atención: “Ale, es en serio lo que te ha dicho Nelly, hoy no sé qué te ha pasado que has trabajado super sucio. El arroz parece de ayer”.

Este miércoles 13 de diciembre, se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. De los seis participantes que se enfrentaron, solo tres de ellos consiguieron salvarse de la temida Noche de Sentencia.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León.