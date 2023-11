Conoce la cartelera que Latina Televisión ha preparado para este fin de semana

Este fin de semana Latina Televisión tiene preparado una cartelera especial para que todos los miembros del hogar puedan disfrutar en familia. Conoce qué películas se transmitirán este sábado 11 de noviembre y domingo 12 de noviembre.

Cartelera del sábado 11 de noviembre:

2:00 p.m. Cine Sábado: “El hijo de pie grande”

3:30 p.m. Clásicos Animados: “Happy Feet 1”

5:30 p.m. Función Estelar: “El Barrendero”

7:20 p.m. Sábados en Familia

9:00 p.m. El Gran Chef Famosos

Cartelera del domingo 12 de noviembre

2:00 p.m. Cine Plus: “El príncipe encantador”

3:30 p.m. Cine Explosivo: “Travesuras de Perro”

5:30 p.m. Cine Millonario: “Tripulación Dave”

¡Conoce un poco de ellas!

Happy Feet 1

En el 2016, esta película infantil fue ganadora de un Premio Oscar en la categoría ‘mejor película de animación’ de la mano de Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Nicole Kidman y Hugh Jackman, quienes con sus voces dieron vida a cada uno de los personajes.

La música es lo más resaltante de esta ficción; y por ello, ‘Happy Feet’ trae de vuelta famosas canciones del pasado, como ‘Somebody’ To Love’ de Queen, ‘Heartbreak Hotel’ de Prince y Elvis Presley, ‘Do it Again’ de la reconocida banda de rock estadounidense The beach Boys.

Travesuras de Perro

Esta divertida comedia tiene como protagonista al actor Eddie Murphy, quien en la ficción dará vida a Dave, una nave con forma humana que es manejada por un grupo de pequeños aliens. Ellos llegarán al planeta Tierra donde tendrán que entenderse con sus habitantes.

¡Ya lo sabes! Este sábado 11 y domingo 12 de noviembre, disfruta en familia desde las 2:00 p.m. de la cartelera especial que Latina ha preparado para todos los hogares peruanos. ¡No te lo pierdas!