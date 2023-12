‘Chefcitos’ descubren una increíble tendencia en “El Gran Chef Famosos” antes de que un participante sea eliminado: ¿De qué se trata?

‘Chefcitos’ vivieron una noche totalmente increíble con el último programa de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Los participantes se llevaron grandes beneficios, prepararon platillos alusivos a la navidad e incluso el final estuvo impactante, pues todos se fueron a noche de eliminación. Como de costumbre, el fandom del programa siempre genera debate en redes sociales al culminar cada episodio.

Esta vez se tomaron el trabajo de investigar una cierta tendencia, en la que según ellos, podrán descubrir al famosos que dejará la cocina. Esto consistiría en la publicaciones de ciertos reels en las redes sociales de Latina. Para los ‘Chefcitos’, de esta forma se descubriría al siguiente eliminado. ¿Por qué está rumor está llamando la atención?

De acuerdo con la teoría que plantearon, se sube un video con un participante haciendo un trend de preguntas. Primero fue Miguel Vergara, después Susan y el ‘Flaco’. Todos ellos aparecieron el contenido audiovisual y tras ello fueron eliminados. Ahora temen por la siguiente persona que aparezca en el metraje audiovisual. ¿Será cierto?

No me suban este tipo de videos que me da un ataque #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/8lXiDsbzuB