Brasil vs. Bolivia: ¿Por qué hoy no juega el brasileño Vinicius Jr.? 

El Estadio estatal Jornalista Edgar Augusto Proença (Pará) será testigo del partido debut de la selección de Brasil contra su par de Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro futbolístico en miras del Mundial 2026 está pactado para este viernes 8 de septiembre a partir de las 7:45 p.m. (hora Perú). Sin embargo, la estrella ausente será Vinicius Jr.

El jugador brasileño no fue convocado junto a sus compañeros Neymar, Casemiro y Richarlison, entre otros. A continuación, te contamos la razón.

Pese a ser una de las figuras más destacadas del fútbol brasileño, Vinicius Jr no participará en los primeros dos partidos de su selección en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

La razón de su ausencia en la convocatoria es porque el también futbolista del Real Madrid sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho en el partido del Merengue contra Celta de Vigo el pasado viernes 25 de agosto por LaLiga de España.

“La lesión muscular impide al jugador estar presente en las dos primeras jornadas de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. En lugar de Vinicius Jr, el técnico Fernando Diniz convocó al delantero Raphinha, del FC Barcelona”, escribió en un comunicado la selección de Brasil.

O atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal. O médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do Real Madrid, que enviou o laudo dos exames.



Foi atestada a lesão muscular na região posterior da coxa… pic.twitter.com/XLqa8LMVVR