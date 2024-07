El evento, denominado este año “El Rostro del futuro”, se posiciona como una plataforma de innovación y estilo urbano, reflejando las últimas tendencias en diseño de moda de los egresados de Toulouse Lautrec. En un mercado donde la moda representa un sector en constante crecimiento y dinamismo, la creatividad y la innovación se han convertido en factores esenciales para destacar. En esa línea, los perfiles más demandados en el diseño de modas son aquellos que combinan habilidades técnicas con una visión artística, administradora y comprensiva de las tendencias globales.

La industria busca diseñadores que no solo puedan crear prendas, sino que también puedan gestionar colecciones y marcas, adaptándose a los continuos cambios del mercado. El Council of Fashion Designers of América (CFDA) destaca que, aparte de la creatividad y el conocimiento técnico, los diseñadores deben tener habilidades clave como la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías emergentes en la industria.

“La industria global de la moda tenía un valor estimado de $655.7 mil millones en 2023 según PR Newswire. Esperamos que ese valor se incremente, ya que el sector de la moda está en un proceso evolutivo constante para seguir las tendencias y ser sostenible al mismo tiempo. Por eso, en nuestra escuela, preparamos a los futuros diseñadores para ser parte de una generación que define el futuro, con las herramientas y conocimientos necesarios para destacar en un mundo cada vez más conectado, tecnológico y con respeto por el medio ambiente”, menciona Claudia Tassara, Coordinadora académica del área de Diseño de la Escuela Superior Toulouse Lautrec.

“En este contexto, impulsamos espacios como el Balcon Fashion Show, una pasarela que reunió lo mejor de nuestra visión del futuro: un estilo urbano, lleno de contrastes y luces brillantes, marcado por la presencia constante de la tecnología, no solo incorporada en el proceso de diseño y confección, sino que también nos transporta a una nueva era de creatividad y progreso. Esto es lo que podemos apreciar en las creaciones de nuestros egresados de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda, y que han sido presentadas esta noche”, agregó la experta.

El Balcon Fashion Show contó con la presencia de reconocidos influencers del mundo de la moda y la colección que abrió el desfile fue “Mental” de la destacada diseñadora Vania Tafur Asenjo, una propuesta que sorprendió con su originalidad y audacia.

Nuevos talentos

En el evento, se presentaron las colecciones de los quince egresados 2023 de esta carrera. Estos fueron: “Florecer en el miedo” de Camila Rafaile Benavides, “Coming of age” de Sahir Rodrígues Flores, “Limbo” de Narda Cáperna, “Depresión narcisista” Fabrizzio Villegas Giral, “Dopamina envolvente” de Yadira Vallejo Paz, “ROTA” de Kimberly Chavez, “Disturbia” de July Flores, “Amor verdadero” de Fiorella Alfaro Torres, “Lo que seremos” de María Elvira Rojas Ávila, “Ambivalencia” de Zhandalee Rivera Vilchez, “Ame” de Lizeth Camavilca Quichca, “Víbora” de Crisbell Silva, “Alucinaciones disruptivas” de Marianela Mucha Sandoval”, “POTENS” de Hayro Elías Salvador López, “Escencia del futuro” de Lucía Flores.

Para un cierre especial, se presentó la colección “Epifanís” de la destacada egresada Samara García, quien trabajó en conjunto con la empresa Nuevo Mundo Textil. La diseñadora se ha venido desenvolviendo en la especialidad de upcycling, dándole una nueva vida a diversos materiales en especial al denim.

“Estas colecciones reflejan el alto nivel de creatividad y profesionalismo que caracteriza a los alumnos de la escuela y que demuestran que la moda no tiene límites y que con pasión y dedicación pueden alcanzar grandes logros”, añade Tassara.

Con 40 años de trayectoria, Toulouse Lautrec se ha consolidado como la escuela superior líder en creatividad a nivel nacional, ofreciendo modalidades a distancia y siendo el epicentro de la creatividad en el país. El Balcon Fashion Show 2024 promete ser una espectacular vitrina de lo mejor del diseño de modas contemporáneo, destacando tanto a veteranos como a nuevos talentos que marcarán el futuro de la moda peruana.

