¿Ya olvidó a Masías?: Belén Estévez recibe halagos de expertos gastronómicos que le dan clases

Cuando fue eliminada de El Gran Chef Famosos dejó una promesa no solo al jurado, sino también a todo el público y hoy puede decir que lo está cumpliendo. Belén Estévez, ex participante del programa, se dedica actualmente no solo a nuevos emprendimientos, sino también a estudiar gastronomía, sueño que lo tuvo presente luego de su participación en el reality de cocina.

Tal como pudimos detallar en el video de Arriba mi Gente, Belén Estévez estudia actualmente gastronomía y se dedica a otros emprendimientos. Como dicen sus compañeros de clase, “ella no ha perdido la chispa y sigue siendo una persona muy alegre”, además de contribuir y hacerle bien a su grupo y compañeros de estudio.

