Villa El Salvador: Bebé de 6 meses murió tras presunta negligencia médica en una traqueotomía

Una historia desgarradora. Esta mañana recibimos en Arriba mi Gente el caso de Andrea Valentina y sus padres, quienes denunciaron el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador por acabar con su vida por una presunta negligencia médica en una traqueotomía.

En Arriba mi Gente dimos detalles sobre lo que fue la cronología de los hechos con la bebé. Ella había sobrevivido a una operación al corazón y sus padres ya se encontraban listos para recibirla luego de que le dieran de alta, pero una traqueotomía la dejó sin vida aparentemente. Según lo que se denuncia, una mala práctica de una enfermera fue lo que acabó con la vida de Andrea Valentina de tan solo 6 meses.

¿Qué dicen los padres de la bebé sobre lo sucedido?

“Todo el hospital sabe lo que pasó; sin embargo, no he escuchado hasta el momento una llamada ni me han llamado para un informe o siquiera disculparse. Solo han puesto lo sucedido, pero no dijeron el porqué”. De esta forma, la madre aseguró que nadie ha dado la cara sobre lo que le hicieron a su pequeña hija.

Además del testimonio de la mujer, el padre de la menor habló para Arriba mi Gente sobre lo acontecido con la bebé: “La licenciada Páucar y otra enfermera manipularon el asunto. Son muchos responsables, como otros médicos y los encargados de todo esto”.

