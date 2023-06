Vía expresa en Callao: vecinos se oponen a la construcción

Ánimos convulsionados. Esta mañana, el equipo de Arriba mi Gente estuvo presente en el Callao, punto que ha sido noticia en los últimos días por generarse un problema entre los vecinos y una construcción. Resulta que la gente está oponiéndose a la realización de la Vía Expresa Callao, la cual aseguran será casi una vía de evitamiento entre la provincia constitucional y los principales distritos de Lima.

“Solamente va a ser una vía de paso. Los que se van a beneficiar serán los otros distritos como Miraflores o San Isidro y no el Callao. Estamos siendo discriminados como chalacos. El turista no va a consumir recursos aquí, sino en otros distritos”. Este fue el testimonio de una de las vecinas que se opone a la construcción de la Vía Expresa Callao, la cual aseguró para las cámaras de Arriba mi Gente que no esto no será beneficioso para la economía de la provincia constitucional.

