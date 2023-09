Ventanilla: bombero fue agredido por policía que había estacionado su auto frente a la estación

Anthony Luis Zavaleta Ramos, suboficial de la Policía Nacional, agredió a un bombero de la Compañía N°75 del distrito de Ventanilla (Callao). El hecho fue captado por el celular de la víctima, quien posteriormente compartió el video para denunciar la agresión que se produjo porque el hombre de rojo pidió al agente mover su camioneta que estaba obstruyendo el acceso a la estación de bomberos.

Al momento de reclamar el accionar del policía, el bombero optó por grabarlo y esto enfureció al agente. “¿Por qué me graba la cara, usted? ¿Por qué me graba la cara, usted? No tiene derecho a grabarme la cara. ¿Sabe que es un delito grabarme la cara? Oiga, yo soy policía, es un delito grabarme la cara. Es un derecho a la privacidad, lea, yo soy abogado. Aprenda a respetar a la autoridad, sino sabe respetar, le voy a enseñar a respetar”, se le escucha decir a Anthony Zavaleta.

Además de la agresión verbal que sufrió el hombre de rojo, también recibió un manotazo por parte del policía.

¿Quieres ver el informe completo sobre este nuevo caso de agresión? Mira el video de “Arriba mi Gente”.