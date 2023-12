Vecinos de VES denuncian que obra inconclusa genera abundante polvo y ahora sufren de constantes dolencias

Vecinos de Villa El Salvador se quejan del polvo y la tierra que entra a sus casas por obras inconclusas en zonas aledañas a sus viviendas. Aseguran que debido ello ahora sufren constantes dolencias y sus hijos presentan alergias.

Los ciudadanos no se oponen a las obras, sólo piden vivir dignamente. “Necesitamos que terminen. No se puede vivir así. Prácticamente estamos comiendo polvo”, comentó una madre de familia.

“Este no es polvo, es polvillo. Es más dañino a la salud de los niños, ancianos que ya casi no tienen muchas defensas. Quiero solucionen lo más rápido posible, no podemos pasar año nuevo así”, agregó una señora.