‘Tren de Aragua’: ¿Cuál es el origen de la banda criminal y qué tan importante es Wanda del Valle?

El término ‘Tren de Aragua‘ se ha vuelto casi cotidiano en nuestra sociedad. Esta mañana en Arriba mi Gente desmenuzamos todo sobre lo que viene siendo hasta el momento la banda criminal no solo en nuestro país, sino también en la región, el accionar de la misma en sus actos delictivos y una de las personalidades más importantes en la organización.

Como se sabe, Wanda del Valle ha sido noticia en las últimas semanas por aparentemente liderar las acciones del ‘Tren de Aragua’ en nuestro país y ser buscada por las autoridades, pero no es el único elemento importante en la organización delictiva. La ex pareja del ‘Maldito Cris’ tiene hasta el momento una orden de prisión preventiva, pero no es el brazo más importante de la banda.

¿Cuál es el accionar del ‘Tren de Aragua’ y dónde nace?

Ronna Risquez, periodista venezolana, conversó esta mañana con Arriba mi Gente y nos detalló desde Venezuela todos los detalles de la organización delictiva y su accionar. “El país que ha tenido más problemas con el ‘Tren de Aragua’ no es Perú, sino Chile. Esta banda nace desde una prisión en Venezuela allá por el 2014”

Además de lo mencionado, la periodista también destacó el principal distintivo de esta organización criminal. “La característica diferente de este grupo es que actúan con cierta estrategia y organización en sus fechorías. El ‘Tren de Aragua’ no llegó a Perú ahora, sino lleva tiempo, más o menos desde el 2017. Lo que ha hecho llamar la atención son crímenes sanguinarios en toda la región”, mencionó Ronna Risquez, quien aseguró que la banda criminal ha escalado en el tiempo.

Finalmente, la periodista detalló parte de la organización del ‘Tren de Aragua’: “Héctor ‘el niño’ Guerrero es la cara más importante del ‘Tren de Aragua’. Él, junto a otros dos delincuentes, fueron los fundadores de esta organización. En cuanto a Wanda del Valle, ella es una simple delincuente, pero no tiene mayor injerencia más que ser la ex pareja de un cabecilla. La banda criminal suele reclutar a gente de las prisiones, sicarios, asesinos y otro tipo de personas, ya que es mano de obra criminal barata por así decirlo, con los cuales van formando su organización”.

