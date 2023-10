Tilsa Lozano aceptó participar en El Gran Chef Famosos gracias a su hija | Arriba mi Gente

Tilsa Lozano es una de las participantes que forma parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. La modelo reveló a “Arriba mi Gente” que se animó a participar del programa de Latina Televisión gracias a su hija mayor.

“La verdad que me estoy sorprendiendo a mí misma. Siento que no soy de las mejores, pero tampoco soy un desastre. Ahí voy por el medio, paso caleta (…) A mi hija mayor le encantan los programas de cocina y ya había visto (‘El Gran Chef Famosos’). A ella le conté y me dijo: ‘mamá, tienes que ir. Tú cocinas riquísimo’”, dijo la modelo a “Arriba mi Gente”.

Asimismo, confirmó que las grabaciones para el programa que se emite de lunes a sábado son larguísimas. “Nosotros estamos grabando horas, ustedes ven una hora y media o dos, pero ahí estoy durante horas parada. Me corté las uñas, me quemé, me pasan mil cosas. Me mato de la risa con el programa. Me río como televidente y me río de mí misma y entiendo por qué me hacen tantos memes. Soy la reina de los memes esta temporada”, aseguró.

