Temporada de verano en Gamarra: Ropa novedosa y exclusiva desde S/20

Jorge Solari salió a las calles de Gamarra en busca de las mejores ropas de baño. El calor se va apoderando de Lima y estas prendas se convierten en algo esencial. Existen muchas novedades tanto para mujeres como apra hombres.

Podrás encontrar pareos, toallas, salidas de baño, ropas de baño, etc. Es algo que se podrá usar este verano 2024. El lugar indicado es el emporio de Gamarra, que ya abrieron sus puertas con una gran variedad de precios.

Incluso, para las personas que tengan muchísimo calor y no soporten más, también existen los ya conocidos zungas. Así que no hay pretexto para que no vistas cómo quieras. Ahora podrás ir a la playa o piscina a la moda y sólo pagando un módico precio.