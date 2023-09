Teletón: La historia de lucha de Viviana y su pequeño Adriano por superar grave enfermedad

Este viernes 8 y sábado 9 de septiembre se realizará la Teletón para ayudar a la rehabilitación de los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios. A propósito de la ocasión, “Arriba mi Gente” presentó el caso de Viviana Ñope y su pequeño Adriano.

La madre llegó desde Tingo María para tratar la parálisis cerebral infantil que sufre su pequeño de 8 años. El menor fue operado en Lima a los 4 meses de una hernia. La intervención fue exitosa y decidieron regresar a su ciudad, pero en el camino sucedió lo inesperado.

El bus se detuvo a la altura de Ticlio porque el hielo había cubierto la carretera. Debido a ello, se quedaron toda la noche varados y a Adriano le dio la hipoxia. “Era desesperante. En ese momento, me bajé del carro, no me importó el frío. Salí a las 6 de la mañana y llegué a las 9 de la mañana a Casapalca que es una posta. Ahí se diagnosticó con parálisis cerebral”, dijo Viviana a “Arriba mi Gente”.

Por ello, la madre llegó junto a su menor a la clínica San Juan de Dios para recibir su terapia y recuperarse poco a poco.

