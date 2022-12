Susy Díaz “amenaza” con volver al Congreso

Despidiendo el 2022, Susy Díaz se alista para recibir con todo el 2023. Ella ha contado que su única cábala es rezar para tener un gran próximo año. En ese sentido, comentó que está dispuesta a volver a la política y que ya tiene la invitación de dos partidos.

“Tengo invitaciones de dos partidos grandes. Les he dicho que sí. El público en redes sociales me lo pide. Todo será Dios mediante. A veces cuando uno ambiciona algo, Dios no te lo da, pero si uno se lo deja a él, Dios es el que decide”, comentó para las cámaras de Arriba Mi Gente.

Ella dijo que hoy su principal felicidad es la de su hija y la de sus nietos, por lo que no necesita del amor de un hombre.

Por su parte, Melcochita comentó que este Fin de Año la pasará en casa, pues un alcalde suspendió el evento en el que se iba a presentar. También contó detalles del estreno de su nueva película el 2023.