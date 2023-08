Surquillo: Comerciantes denuncian clausuras injustas y siguen pagando multas a la municipalidad

El distrito de Surquillo fue noticia esta mañana, pero no precisamente por un hecho bueno. Comerciantes de esta localidad denunciaron hoy ante las cámaras de Arriba mi Gente que la municipalidad cerró varios de sus locales, no pueden seguir trabajando por no contar con el permiso y por si fuera poco tienen que pagar varias multas.

Los vendedores y dueños de tiendas en el distrito en mención aseguran no poder continuar con sus labores pese a haber efectuado los pagos solicitados por la municipalidad, incluso en más de una ocasión. Reunidos en la explanada del municipio, los comerciantes alzaron su voz de protesta esta mañana.

La palabra de los comerciantes desde Surquillo

Jorge Solari, reportero de Arriba mi Gente, visitó esta mañana el distrito de Surquillo para saber más sobre lo sucedido. Allí, muchos comerciantes alzaron su voz de protesta por el trato recibido por parte de la municipalidad. “Nos están poniendo multas y algunas son injustas. Tenemos permisos, hemos solicitado reinspecciones y nos hacen pagar de más y aún no podemos trabajar con tranquilidad”, fueron las palabras de una señora comerciante en el distrito.

Además de lo mencionado, el representante de los comerciantes sostuvo que se trata de un abuso de autoridad y que no es justo lo que está sucediendo. “Las únicas razones para que puedan cerrar los locales es que no cuenten con permiso, vaya en contra de la salud pública o signifique un riesgo para la gente, pero todos están regularizados, son formales, pero aun así se les exigen pagos y nunca vienen a inspeccionar”.

¿Quieres saber más sobre esto? No te pierdas de ningún detalle haciendo clic en el video ubicado en la parte superior de la nota de Arriba mi Gente.