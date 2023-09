Surco: hombre sufrió accidente en conocida pista de hielo pero no se hicieron cargo de daños

Carlos Cavero Solorzano sufrió un accidente la semana pasada en la pista de hielo Jockey On Ice, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. El personal del recinto no sabía cómo proceder, y uno de los visitantes tuvo que brindarle los primeros auxilios al hombre.

Debido a que se trataba de una fractura de mano, Carlos Cavero debía ser atendido por profesionales. Así que un trabajador de Jockey On Ice le dijo que se acerce a una clínica cercana. “Me dijo: ‘Señor, nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil. Acérquese a la clínica, pague todo, y después nosotros se lo vamos a reembolsar’”, comentó el hombre.

Sin embargo, Jockey On Ice no ha respondido hasta el momento y Carlos Cavero ha gastado más de 30 mil soles porque tuvo que ser operado para no perder la movilidad de la mano. “Para mí ha sido bastante decepcionante (…) Tengo la caída, tengo el accidente, y el personal no tenía ningún tipo de noción de qué es lo que tenían que hacer”, aseguró el afectado.

¿Quieres saber qué más se narró sobre este caso? Ingresa al video de “Arriba mi Gente“.