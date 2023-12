¿Sin tiempo para cocinar? Conoce dónde comprar la cena navideña lista

Si eres de las personas que no les gusta cocinar, esta nota es para ti. Jorge Solari nos presentó un reportaje para aquellos que no tienen tiempo para cocinar para la cena navideña, o que simplemente no les gusta hacerlo y prefieren comprar todo.

En Navidad, existe personas que solo quieren llegar a la cena y tener todo este servido. Por ese motivo, Jorge Solari buscó en redes sociales aquellos emprendimientos que decoran una mesa navideña, quienes cocinan para Navidad, quien lo lleva a casa y encontró varios de ellos.

El reportero de Arriba Mi Gente, encontró emprendimientos que te facilitarán la fecha navideña y podrás comer delicioso. Además de ello, podrás disfrutar con tu familia sin tener que mover un dedo.