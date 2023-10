El Señor de los Milagros regresó a la Plaza de Armas después de tres años en su segundo recorrido

Luego de tres largos años, el Cristo Moreno estuvo presente en la Plaza de Armas y fue recibido por Rafael López Aliaga y Dina Boluarte. El segundo recorrido estuvo lleno de oraciones y rezos, mismos que se dieron durante la procesión y misa celebrada en la Plaza Mayor de Lima.

Los testimonios de los seguidores de la milagrosa imagen, no faltaron. “Ayer cumplí 43 años de servicio al Señor de los Milagros. A los 10 meses tuve un cuadro de neumonía, mi mamá me sacó del hospital y me puso el hábito y me entregó el señor”, manifestó Don Pablo González, un cargador de la cuadrilla 5.

El ingenio del peruano tampoco se quedó atrás. Prueba de ello es que varios comerciantes aprovecharon la ocasión para vender recuerdos del Cristo Moreno. Algunos hasta vendieron dulces tradicionales de esta fecha como el famoso turrón.

¿Quieres ver el informe completo de “Arriba Mi Gente”? Dale clic al video para enterarte de todos los detalles.