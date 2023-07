Robó armario completo de madre de su amigo: universitaria acusada de sustraer más de 3 mil dólares en prendas

Realmente de no creer. Esta mañana en Arriba mi Gente repasamos el caso de una universitaria señalada por un acto delictivo. Resulta que la joven se encuentra en medio de un presunto robo en prendas y accesorios valorizados en más de 3 mil dólares a empresaria, la cual es la madre de su compañero de universidad.

Las cámaras captaron el acto en el que se puede apreciar el acto delictivo. La mujer de 21 años aprovechó que la madre de su compañero de universidad no estaba en casa y se llevó todas sus cosas. El hecho tuvo respuesta incluso de la parte acusada, señalando la madre de la joven que “ella no había robado nada porque no lo necesita”.

A pesar de haber negado el hurto, la joven universitaria ha sido captada por las cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver a la mujer de 21 años llevándose vestidos, accesorios y más cosas de la casa de su amigo.

