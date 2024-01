Río Rímac: Incremento del caudal pone en riesgo a cientos de viviendas en la zona

Decenas de viviendas ubicadas al borde del malecón Rímac continúan en riesgo de colapsar debido a la crecida del Río Rímac. Esto fue comprobado en las imágenes que se vieron en el enlace en vivo de Rob Reyna.

Se conoce que existe una alerta de que el caudal del Río Rímac se está incrementando de manera considerable, pero hasta el momento no se han tomado acciones preventivas. El año pasado ocurrió un accidente, pero hasta el momento no se planteó ninguna estrategia para que no vuelva a suceder.

En una conversación con algunos vecinos, nuestro reportero conoció que hay un plan de reubicación, les están dando nuevas viviendas en la zona de Carabayllo. Pero la situación no es igual para todos, pues algunos no se pudieron empadronar. Otros esperan que se terminen de construir estos edificios para mudarse.