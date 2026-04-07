Una joven madre vivió semanas de angustia en Miraflores tras denunciar que un presunto acosador la seguía constantemente, se subía al bus que utilizaba y la esperaba en los alrededores de su centro laboral. “Me daba asco, sentía asco en mi cuerpo”, relató la víctima, quien decidió grabar al hombre y exponer el caso para evitar que otras mujeres pasen por la misma situación.

Tras la denuncia pública, testigos y presuntas víctimas aportaron información que permitió ubicar al sujeto en una tienda del distrito de Surquillo, donde trabajaría como ayudante. La propietaria del local indicó que lo conocían con un sobrenombre y que acudía a colaborar en el negocio.

Minutos después, el hombre apareció y se identificó como Carlos Rivas. Durante la intervención negó conocer a la denunciante, aunque incurrió en contradicciones al admitir que había sido retirado de un bus en el que ella también viajaba. “No conozco a nadie”, afirmó inicialmente. Sin embargo, luego señaló que una mujer lo habría hecho bajar del transporte público, sin explicar los motivos.

El sujeto también indicó que vivía solo. No obstante, poco después apareció una persona que dijo ser su hermano, quien aseguró que el intervenido tendría una discapacidad y que solía salir solo a realizar encargos. La víctima llegó al lugar acompañada por la Policía y, entre lágrimas y nerviosismo, lo identificó plenamente como el hombre que la habría acosado durante varias semanas.

El presunto acosador fue intervenido por los agentes, mientras la joven madre espera que su denuncia avance y no quede solo en trámites administrativos, ante el temor de que el sujeto vuelva a quedar en libertad.

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