El programa Arriba Mi Gente informó sobre la muerte de una joven enfermera que fue hallada sin vida en el interior de la habitación que alquilaba en Lima.

La víctima, natural de Huánuco, había llegado a la ciudad con el objetivo de estudiar enfermería, carrera que recientemente había culminado. Sin embargo, su vida fue truncada en circunstancias que hoy son materia de investigación.

El cuerpo fue encontrado en un inmueble ubicado en el jirón Justiniano Minaya. Según las primeras diligencias, la habitación presentaba signos de desorden y la joven habría sido hallada sin ropa y con evidencias de violencia física.

Familiares relataron que, tras no obtener respuesta a llamadas y mensajes, acudieron al lugar, donde ya se encontraban efectivos policiales. “Le escribí, le llamé y no contestaba… cuando llegó mi mamá, le dijeron que había muerto”, contó una de sus allegadas.

Testimonios recogidos en la zona señalan que se habrían escuchado gritos de auxilio durante la madrugada.

La familia sospecha de un vecino que, según indicaron, habría acosado previamente a la joven y actualmente se encontraría no habido. También señalaron que algunos objetos personales de la víctima no fueron encontrados en la habitación.

Tras el sepelio realizado en su ciudad natal, los familiares llegaron a Lima para exigir respuestas y justicia. Denuncian falta de avances en la investigación y piden a las autoridades dar con el paradero del principal sospechoso.