Raúl Romero: Estaba reconsiderando mi regreso a la televisión, me sentí movido por el cariño de la gente

Raúl Romero habló en exclusivo para las cámaras de Arriba Mi Gente y relató algunos pasajes de su vida, como aquel día que en un programa de reality promocionaron su voz haciendo creer que, en aquella oportunidad, él iba a retornar a la televisión. No obstante, pese a lo ocurrido, se vio fortalecido por el cariño de sus seguidores.

“Yo estaba reconsiderando mi regreso a la televisión, estaba movido por el cariño de la gente. Te hablo de un momento en que el cariño fue abrumador, me defendían, fue muy fuerte. (…) Yo he llorado y mi esposa es testigo de eso”, señaló el afamado conductor.

Seguidamente, el actual coach de La Voz Senior confesó que se molestó por el mencionado engaño al público, pues en esa oportunidad la audiencia daba por hecho que él estaría al frente de la conducción del programa de competencia y hasta creyeron que se trataría del regreso de “Habacilar”.

“La verdad es que sí me molestó. En cierto modo, me asombró que se hiciera algo tan errado por crear falsa expectativa en la audiencia. El efecto es ‘voy a ver a Raúl’; es más, no creían que yo no iba a estar. La confianza en la gente es tanta en lo que la TV les dice, que a ellos les parecía mentira, que una promoción en la que sale mi voz, no fuera a estar yo”, añadió el intérprete de Magdalena.