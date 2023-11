Raphael sobre un posible retiro: “No puedo despedirme, estaría llorando todo el día”

Los conductores de “Arriba Mi Gente” se mostraron muy emocionados con la presencia de Raphael, donde anunció que llegará al Perú con su gira “Victoria Tour”.

“Victoria no está dedicado a ellas (nombre de mujer). Está dedicado a mi vida, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, al público en general (…) Es una victoria se le mire, por donde se le mire”, expresó el artista.

Asimismo, recalcó que no se trata de una gira de despedida y que tendremos a Raphael por muchísimo tiempo más. “Yo eso lo tengo muy claro. No puedo despedirme. No sirvo. Estaría llorando todo el día”, comentó Raphael.

