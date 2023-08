Rapero Jorge Díaz fue atacado tras defender a su enamorada y agresor se encuentra libre

Un hecho injusto. Esta mañana recibimos el caso de Jorge Sánchez, un rapero proveniente del Callao, quien denuncia una agresión por parte de un sujeto que acosaba a su enamorada. Luego de que el suceso se diera el hombre fue sancionado; sin embargo, el artista considera que su sanción no fue la adecuada.

Jorge Sánchez es un músico que sufrió una agresión tras defender a su enamorada. Luego de que el cantante de música urbana saliera a favor de la mujer, él considera que la sanción a su agresor ha sido injusta, además de no poder recuperar la vida que tenía antes a causa de las heridas que le provocó el ataque en el rostro y la oreja.

La palabra del rapero en Arriba mi Gente

“El agresor se llama Luis Rebaza Rodríguez. Yo salí a defender a mi enamorada y su sanción no ha sido la más justa. A él me lo encuentro cerca de mi localidad casi siempre y no recibió la sanción correspondiente luego de que me agrediera”. De esta forma, Jorge Sánchez destacó su situación actual y la del agresor, quien no ha sido sancionado de forma drástica.

¿Quieres saber más sobre el caso de Jorge Sánchez? Ingresa al video ubicado en la parte superior de la nota de Arriba mi Gente y no te pierdas de ningún detalle.